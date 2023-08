Havenautoriteit CPA keert over 2017 ruim 1,3 miljoen uit aan dividend. Dat blijkt uit een positief advies van SBTNO. De adviseur corporate governance heeft geen bezwaren tegen deze uitkering. Het overheidsbedrijf maakte in totaal 2,9 miljoen winst over 2017. Een deel daarvan gaat naar de overheidskas en een deel gaat naar medeaandeelhouder APC.