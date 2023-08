Man valt van dak

De politie kreeg gisteren een melding binnen over een man die van een dak was gevallen. Het incident gebeurde aan de Kaminda Jose C. Anthonia in Hanenberg. Bij aankomst trof de politie een man aan die op de grond lag en klaagde over pijn aan zijn voet, ribben en heup. Uit het eerste onderzoek bleek dat de man op het dak aan het werk was en om onbekende redenen naar beneden kwam. Het slachtoffer werd met de ambulance naar de spoedeisende hulp gebracht. Dit is de tweede keer in een week tijd dat de hulpdiensten moeten uitrukken voor een valincident. Afgelopen weekend overleed Raishel Valks als gevolg van een val.