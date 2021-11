Cuco Martina tekent contract bij Go Ahead Eagles

De Curaçaose aanvoerder Cuco Martina heeft een contract tot het eind van dit seizoen getekend bij de Go Ahead Eagles. De afgelopen week was de 32-jarige Martina al op proef bij de eredivisieploeg uit Deventer. Sinds de zomer van vorig jaar zat hij zonder club, mede door de covid-crisis. Daarvoor speelde Martina voor onder andere Feyenoord en in de Engelse Premier League voor Southampton en Everton. Go Ahead promoveerde afgelopen seizoen en staat nu knap elfde in de Eredivisie.