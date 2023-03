Curaçao en Bonaire op VN-waterconferentie

Deze week vindt de waterconferentie van de Verenigde Naties plaats in New York. Curaçao is daar ook vertegenwoordigd. Samen met Bonaire wordt een speciale watersessie met betrekking tot klimaatbeheer verzorgd. Gezaghebber Edison Rijna van Bonaire is een van de sprekers. Het doel van de conferentie is om tot een actieagenda te komen waarin de lidstaten meewerken aan het realiseren van schoon water en sanitaire voorzieningen. Beiden moeten in 2030 voor iedereen toegankelijk zijn.