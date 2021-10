Curaçao heeft een schuld van 4 miljard

Curaçao heeft een schuld van ruim 4 miljard gulden. Zo meldt het College financieel toezicht (Cft) aan minister van Financiën Javier Silvania. Dat is gelijk aan 91% van het bruto binnenlands product. Het bedrag is overigens de financiële stand van zaken van het land tot aan de eerste 6 maanden van 2021. De lockdown in maart en april hebben mede bijgedragen aan de hoogte van de schuld zegt het Cft.