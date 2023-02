Curaçao in docureeks André Kuipers

Bijna een miljoen mensen hebben gisteren de eerste aflevering van Ruimteschip Aarde gezien. Het NPO1 programma was daarmee de best bekeken titel op primetime. De zesdelige documentaireserie van astronaut André Kuipers staat onder andere stil bij Substation Curaçao. De eerste aflevering draait namelijk volledig om het onderwerp ‘licht’. Op Curaçao en Terschelling gaat Kuipers op zoek naar de donkerste plekken in ons koninkrijk. Naast de astronaut komen ook andere natuurkenners aan het woord. Ruimteschip Aarde is iedere woensdag te zien op NPO1.