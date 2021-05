Curaçao krijgt infocentrum over EU

Curaçao heeft vanaf zondag officieel een informatiecentrum over de Europese Unie. Dat is een initiatief van de Curaçaose Kamer van Koophandel en de Stichting Caribische Belasting en Europa-winkel. De oprichting wordt financieel ondersteund door de Europese Commisse, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Dat heeft de organisatie gisteren bekend gemaakt. De Amigoe schrijft er over. Met de oprichting van een informatiecentrum wil de EU algemene informatie geven, bezoekers indien nodig doorverwijzen en debatten organiseren over de Europese Unie en haar invloed in de regio.