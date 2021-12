“Curaçao lijkt bestand tegen Nederlandse coronapiek”

Het lijkt erop dat Curaçao geen grote gevolgen ondervindt van de huidige Nederlandse coronapiek. Dat zei Izzy Gerstenbluth vanmorgen op Paradise FM. Die piek is al een aantal weken bezig, en dan hadden we de gevolgen nu wel gemerkt, aldus de epidemioloog. Als verklaring noemt hij de vaccinatieplicht voor mensen die bij grote evenementen naar binnen willen en de PCR- en antigeentest voor Nederlandse vakantiegangers. Nederland geldt momenteel als zeer-hoog-risicoland. Dat betekent dat iedereen, gevaccineerd of niet, moet testen voor en na hun vlucht naar Curaçao. Momenteel is het hoogseizoen met veel Nederlandse toeristen en de echte piek moet nog komen, rond de jaarwisseling.

Nederland kende de afgelopen dagen zo’n 22 duizend positieve coronatests per dag, een absoluut record sinds het begin van de uitbraak. Curaçao kent dagelijks tussen de 10 en 20 positieve tests per dag en heeft drie covid-patienten in het ziekenhuis liggen.