Curacao moet EU-projecten opstarten

Zolang Curaçao de projecten niet opstart waarvoor de Europese Commissie in het verleden al geld heeft toegezegd, zullen er ook geen fondsen loskomen voor nieuwe projecten. Dat laat de Europese Commissie weten aan Caribisch Netwerk. Eind 2022 werd bekend dat de Europese Unie 18,6 miljoen euro aan Curaçao heeft toegezegd bestemd voor watermanagement. Van dit bedrag kunnen er waterzuiveringsinstallaties gebouwd en gerenoveerd worden. Daarmee kan het eiland de problemen oplossen rondom riolering en het zuiveren van chemisch afvalwater. Bij navraag of dit geld al is overgemaakt aan Curaçao, blijkt dat dit nog niet gaat gebeuren. Curaçao moet eerst eerdere projecten opstarten waar zij fondsen voor zouden ontvangen, voordat zij deze miljoenensubsidie uit Brussel kunnen krijgen, zo meldt Caribisch Netwerk.

