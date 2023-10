Curaçao slaat miljardenlening voor Ennia af

Het kabinet-Pisas heeft het aanbod van Nederland voor een lening van 1,2 miljard gulden afgeslagen. De lening zou worden gebruikt om de tekorten bij het Ennia pensioenfonds te dekken. De regering kiest nu waarschijnlijk voor een geleidelijke afwikkeling van het pensioenfonds. Dit scenario is op den duur duurder, maar is op de korte termijn beter voor de begroting. De regering is daardoor nog in staat om te investeren in andere zaken. Bovendien moet Curaçao al de coronalening van bijna 1 miljard gulden terugbetalen aan Nederland.