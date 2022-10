Curaçao start met HPV-vaccinatie voor jongens en meisjes

Alle jongens en meisjes van 9 en 10 jaar kunnen een prik krijgen tegen het HPV-virus. Dit schooljaar start het GMN-ministerie met de vaccinatiecampagne. Het gaat dus om kinderen die geboren zijn in het jaar 2013. Het vaccin is niet verplicht. Vier op de vijf mensen raakt besmet met het virus. HPV kan baarmoederhalskanker en wratten op de geslachtsdelen veroorzaken. Het vaccin, dat beschermt tegen zes types HPV, is het effectiefst als het voor de puberteit wordt toegediend.