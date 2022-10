Toerisme Curaçao volledig hersteld

Het toerisme op Curaçao is volledig hersteld na de coronapandemie. Dat meldt het toeristenbureau CTB. In de eerste negen maanden van 2022 kwamen bijna 360.000 toeristen naar het eiland. Dat is meer dan voor de uitbraak van Covid in 2019. Vorige maand registreerde Curaçao ruim 37.000 toeristen. Dat zijn er zo’n 5.000 meer dan drie jaar geleden. De meeste bezoekers kwamen vanuit Nederland. Opmerkelijk is het aantal Amerikaanse toeristen. In voorgaande jaren werden er in september nooit meer dan 5.000 bezoekers uit de VS geregistreerd. Afgelopen maand vlogen er ruim 8000 Amerikanen naar het eiland.

