Curaçao verplichte tussenstop voor Venezolaanse cargovluchten naar Aruba

Cargovluchten uit Venezuela zijn voorlopig verplicht om een tussenstop te maken op Curaçao voor zij doorvliegen naar Aruba. Dat zegt Ursell Arends, de Arubaanse minister van Luchtvaart en Transport. Vliegmaatschappijen mogen cargo vervoeren tussen Venezuela en Aruba, zolang luchthaven Hato altijd de tussenstop is. Rechtstreekse vluchten, inclusief passagiersvluchten, tussen Aruba en Venezuela blijven alsnog verboden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in een luchtvaartovereenkomst. De vluchten mogen maximaal drie keer per week plaatsvinden en moeten voldoen aan de voorwaarden van de Arubaanse autoriteiten. Deze tijdelijke maatregel blijft van kracht tot de grens met Venezuela weer open gaat.

