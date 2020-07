Curaçao versoepelt grensbeleid voor meer landen

De overheid heeft de lijst met laag en midden-risicolanden gisteren geüpdatet. Terwijl 1 juli slechts 8 landen als midden-risico was aangemerkt, zijn dat er nu twintig. Onder meer Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk zijn toegevoegd. Mensen die naar Curaçao reizen vanuit deze landen, hoeven niet in quarantaine, maar moeten wel een PCR test doen. Ook de lag risicogroep is vergroot: een groot deel van het Caribisch Gebied is hieraan toegevoegd zoals Jamaica en de Virgin Islands.