Curaçao zit in relatief eenvoudige poule voor WK-kwalificatie

Het nationale voetbalteam van Curaçao is in een relatief eenvoudige poule ingeloot voor de WK-kwalificatiewedstrijden en zit in de poule met Haïti, Sint Lucia, Barbados en Aruba. In juni zijn de eerste wedstrijden voor de kwalificatie van het WK dat in 2026 zal worden gehouden in Canada, Amerika en mexciso. Curaçao wordt daarbij getraind door Dick Advocaat, die morgen voor het eerst als trainer van de nationale selectie een persconferentie zal geven.

Het nationaal team moet bij de eerste twee eindigen om door te gaan naar de finaleronde van de kwalificatie. Elk land speelt in totaal vier wedstrijden, twee thuis en twee uit. Curacao staat op de 90e plaats van de FIFA-ranking, Haïti is een positie hoger op de 89e plaats. Sint Lucia, Barbados en Aruba staan veel lager.