Curaçaoënaar slachtoffer dodelijk schietincident in Vlaardingen

Een dertigjarige man is gisteren omgekomen bij een schietpartij in Vlaardingen. Een minderjarige verdachte is kort na het schietincident aangehouden. Beiden zijn van Curaçaose komaf. De 17-jarige jongen kon aangehouden worden op basis van getuigen. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Op bewakingsbeelden is te zien dat er een ruzie tussen meerdere personen aan de gang is op de parkeerplaats van het flatgebouw. Op een gegeven moment wordt er geschoten, het slachtoffer valt, en vrijwel meteen rijdt een auto die vlakbij staat, het parkeervak uit. De vermoedelijke schutter stapt rustig in en de auto rijdt langzaam weg. De ernstig gewonde man werd aanvankelijk door omstanders gereanimeerd, maar het slachtoffer overleed kort erna. De politie zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten. Beeld: RTV Rijnmond