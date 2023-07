Noorwegen trekt belastingverdrag met Curaçao in

Noorwegen zegt het belastingverdrag met Curaçao op. Per 1 januari beëindigt het verdrag dat dubbele belasting moet voorkomen. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Noorwegen aangekondigd. Naast Curaçao, zegt Noorwegen ook belastingverdragen met Sierra Leone, Barbados, Jamaica en Trinidad & Tobago op. Deze verdragen zouden volgens Noorwegen niet meer up to date zijn. Bovendien worden ze in de praktijk zelden gebruikt. Het Europese land wil in sommige gevallen de verdragen opnieuw onderhandelen. Met sommige landen wil Noorwegen zelfs geen nieuw verdrag afsluiten. De opzegging komt als een verrassing voor Curaçao. Volgens minister Silvania is het hoogst ongebruikelijk dat een verdrag wordt opgezegd. Des te meer als daarover geen gesprekken vooraf zijn gevoerd. Curaçao laat het er niet bij liggen. De regering zal Noorwegen om verdere uitleg vragen.

Curaçao heeft momenteel twee belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting, met Noorwegen en Malta. Alleen het verdrag met Noorwegen, dat ten tijde van de Nederlandse Antillen is gesloten, is in werking getreden. Het belastingverdrag met Malta doorloopt momenteel het ratificatieproces.