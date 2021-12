Curaçaoënaars blijven welkom in Colombia bij medische spoed

Het Colombiaanse ministerie van Volksgezondheid heeft bekend gemaakt dat medische spoedgevallen welkom blijven in Colombia, gevaccineerd of niet. Dat geldt niet alleen voor mensen van Curaçao maar ook voor zieken op Bonaire en Aruba. Het is wel verplicht om een medische verklaring van je arts te kunnen overhandigen. Met speciale medische chartervluchten of air-ambulances kunnen patiënten naar Colombia reizen. Voor niet-spoedgevallen blijft vaccinatie verplicht.

Meer over colombia medische spoedgevallen