Het overleg met de 4 parlementen van het koninkrijk gaat door Omikron niet door. Tijden het IPKO vergaderen de parlementen van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten met leden van de Eerste en Tweede Kamer. Dit overleg vindt twee keer per jaar plaats, maar die van januari op Sint-Maarten wordt nu gecanceld. Er wordt gekeken of deze in mei alsnog kan plaatsvinden.

