Curaçaos ka’i òrgel vindt nieuw thuis in Wassenaar

Bezoekers van een Wassenaars stoeterij kunnen nu genieten van een typisch Curaçaos geluid. Onlangs werd een ka’i òrgel in Nederland gedoopt. Het muziekinstrument is door Serapio Pinedo gemaakt, voordat hij in juli vorig jaar overleed. Zijn dochter Migali was bij de doop aanwezig. Het ka’i òrgel is toegevoegd aan de orgelcollectie van de stoeterij en zal worden ingezet voor dansmiddagen en Antilliaanse avonden.