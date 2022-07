Curaçaose filmmakers geselecteerd voor coachingsprogramma Nederlands Film Festival

De Curaçaose filmmakers Elizabeth Francisco en Tittel Del Mar zijn geselecteerd voor het ‘Professionals Programma’ van het Nederlands Film Festival. Beiden doen mee in de Stories & Beyond selectie. Dit zijn verhalen uit de voormalige koloniën van Nederland, zoals Suriname en de Dutch Caribbean. Francisco schreef het scenario van ‘Ami ta Kòrsou’, een biopic van de overleden dichter Hemayel Martina. ‘FRIWIL’ is de titel van het project van Tittel Del Mar. Producent is Michel Drenthe. De film over de drag race cultuur op Curaçao is nog in ontwikkeling. Met het programma van het Nederlands Film Festival krijgen zij de kans om hun projectplan naar een hoger niveau te tillen. Ook breiden ze hun netwerk uit met de internationale filmindustrie. Maar liefst 24 projectplannen nemen deel aan de aankomende editie. Het filmfestival is van 21 tot en met 30 september.

Tittel Del Mar aan het draaien.