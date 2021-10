Curaçaose K-popsongwriter scoort als eerste een platina hit

De 27-jarige Awry is de eerste K-popsongwriter uit Curaçao met een platina-hit en de eerste uit Curaçao afkomstige songwriter in de Koreaanse Cosmopolitan. Zo schrijft Persbureau Curaçao. Op het eiland heeft nagenoeg niemand van haar gehoord, maar haar nummers zijn in Korea razend populair. Awry ontdekte K-pop op haar 15e en was meteen verkocht. In 2013 verhuisde Awry naar Nederland en maakte zij kennis met K-popfeesten. Daar kwam ze in contact met een producer en andere schrijvers uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk waar ze nu nog mee samenwerkt. De nummers worden vervolgens vertaald naar het Koreaans en daarna ingezongen en uitgebracht door K-popartiesten. Een aantal nummers dat Awry sindsdien heeft geschreven is zelfs platina gegaan.

Meer over Awry hits K-Pop platina Songwriter