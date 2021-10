Tentoonstelling lokale kunst bij Landhuis Brakkeput

Landhuis Brakkeput dient in de maand oktober niet alleen als een leuke eetgelegenheid, maar ook als een heuse kunstgalerie. De schilderijen, sculpturen, beeldjes, 3D-paintings en overige kunstwerken zijn allemaal te koop. Organisatrice en kunstenares Bethyamin van Nieuwenhuizen wil met de tentoonstelling een podium bieden aan nog onbekende en opkomende kunstenaars. Zij hebben het tijdens de pandemie al moeilijk genoeg gehad, zei van Nieuwenhuizen in het avondjournaal van TeleCuraçao. Door de tentoonstellingen te organiseren bij gelegenheden waar bijvoorbeeld ook toeristen komen is de kans groter dat een kunstwerk wordt verkocht.