Dame op leeftijd valt flauw tijdens huiszoeking

Een dame op leeftijd is flauwgevallen tijdens een huiszoeking. Ze werd door een ambulance meegenomen voor observatie in het ziekenhuis. Dat gebeurde zondagmiddag nadat politieagenten een gestolen auto in de tuin van de betreffende woning hadden teruggevonden. De auto was kort daarvoor bij Mambo gestolen, maar agenten konden die snel terugvinden dankzij een ingebouwde GPS. Bij aankomst troffen de agenten nog meer gestolen auto’s en scooteronderdelen terug. Ook werd er een kleine wietplantage aangetroffen. De politie doet nog onderzoek naar de zaak.

