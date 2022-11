Curaçaose organisaties blij met excuses slavernijverleden

Gibi Bacilio, voorzitter van het slavernijplatform op Curaçao, is blij met de aangekondigde excuses. Op 19 december biedt het kabinet-Rutte excuses aan voor het slavernijverleden van Nederland. Dat doet het kabinet in Nederland, maar ook op alle zes eilanden van de Dutch Caribbean en in Suriname. Bacilio waardeert deze geste. Daarnaast is hij benieuwd naar de plannen van het kabinet om de psychische, economische en intermenselijke schade die de slavernij en de slavenhandel veroorzaakt hebben te herstellen. De excuses zijn volgens hem een belangrijk voor zowel Nederland als voor de nazaten van de tot slaafgemaakten.

In 2020 wilde premier Rutte geen excuses aanbieden. Volgens hem zorgen die excuses juist voor meer polarisering, is het onduidelijk aan wie de excuses aangeboden moeten worden en hebben andere landen het ook niet gedaan. Inmiddels heeft hij zijn standpunt bijgesteld. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat Nederland een eind maakte aan slavernij in de overzeese gebieden.