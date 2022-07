‘Curaçaose sporters breken records’

Volgens Statenlid voor de MFK David Severina hebben Curaçaose sporters in de afgelopen weken records gebroken met een reeks aan successen. Daarbij gaat het om Curaçaose honkalteams die in Minor League, Little League en Junior League tijdens Latijns-Amerikaanse kampioenschappen hebben gewonnen. Ook in de junior en senior league van het softball heeft Curaçao gouden medailles geworden. Daarnaast benadrukt Seferina dat er op een bevolking van ruim 150.000 inwoners momenteel zestien professionele honkballers zijn in de Major League Baseball. Op elke tienduizend bewoners levert Curaçao een professionele honkballer in de MLB. Dat is volgens Seferina door geen enkel land geëvenaard. Hij benadrukt dat in de afgelopen weken Curaçaose sporters ook nog medailles hebben gehaald bij waterballet, paardendressuur en jui jitsu en feliciteert Curaçao met de mooie resultaten.