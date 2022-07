Werknemers in de bres voor Gevolmachtigde minister

Vijf werknemers van het Curaçaohuis hebben een open brief geschreven. Daarin nemen ze het op voor Gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland, Carlson Manuel. Die kreeg de afgelopen dagen veel kritiek te verduren omdat hij volgens de partij PNP zijn eigen personeel in het Curaçaohuis bespied via beveiligingscamera’s. Volgens de ondertekenaars van de open brief is er niets waar van de geruchten. De aanhoudende negatieve publiciteit brengt volgens hen onnodige schade toe. Volgens de werknemers houdt de Gevolmachtigde minister van orde en wil hij van het Curaçaohuis een goed draaiende organisatie maken.