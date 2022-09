Curaçaose Statenvoorzitter staat stil bij slavernijverleden in openingstoespraak Ipko

Statenvoorzitter America-Francisca deed vandaag een oproep op de eerste dag van het Ipko. Ze riep de parlementen op om het gedeelde slavernijverleden een eervolle plaats te geven. Ook vroeg ze de parlementen om gezamenlijk aan meer gelijkheid werken. Ze hoopte dat ze samen met haar collega’s tot een oplossing kan komen. Daarvoor moeten de politici het wederzijdse wantrouwen opzij zetten. Het gebrek aan vertrouwen is volgens de Statenvoorzitter ook een erfenis van ons slavernijverleden.

Het Ipko duurt tot en met vrijdag. De delegaties vergaderen onder leiding van Mariëlle Paul. Zij is de voorzitter van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. De onderwerpen in dit Ipko zijn het ongevraagde advies van de Raad van State over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht, maar ook de consensusrijkswetten. Ook een voorstel van rijkswet Koninkrijksgeschillen, samenwerking binnen het Koninkrijk, kolonialisme en slavernijverleden zullen de revue passeren. De delegaties leggen donderdag een werkbezoek af aan de Floriade en de Boerderij van de toekomst. Het Ipko wordt vrijdag afgesloten met de ondertekening van de afsprakenlijst en een gezamenlijke persconferentie.