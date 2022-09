Het project ‘Toerisme gaat de scholen in’ werd vandaag gelanceerd op het Coromoto College. Dat gebeurde in het kader van de Wereld Toerisme Dag. Het thema van dit jaar is ‘Rethinking Tourism’. Toerisme is de grootste economische pilaar van het eiland. Daarom krijgen kinderen al vroeg les over het belang van het toerisme. Het curriculum is in samenwerking met het toeristenbureau tot stand gekomen.