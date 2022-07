Curaçaose voetballer naar Portugese Paços de Ferreira

PSV neemt afscheid van Nigel Thomas. De Curaçaose aanvaller maakt de overstap naar het Portugese Paços de Ferreira. De 21-jarige Thomas speelde zijn wedstrijden de afgelopen seizoenen in Jong PSV. De aanvaller gaat een driejarig contract tekenen bij Paços. Thomas kwam in 2016 over vanuit de jeugdopleiding vanuit Sparta. In Eindhoven wiste de aanvaller nooit door te breken in het eerste elftal, waardoor Thomas zijn wedstrijden afwerkte in Jong PSV. Het contract van de voetballer liep af in Eindhoven, waardoor hij transfervrij de overstap kan maken naar Paços. Daar tekent hij een contract tot medio 2025.