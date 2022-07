KLM schrapt meer Europese vluchten, geen gevolgen voor ABC-eilanden

KLM schrapt tot en met 28 augustus dagelijks tussen de tien en twintig extra retourvluchten binnen Europa. Ook wordt de verkoop van nog niet bezette stoelen fors beperkt. Dat maakte de luchtvaartmaatschappij vandaag bekend. De annuleringen komen bovenop de eerder geschrapte vluchten. Doel is de reis van passagiers probleemloos te laten verlopen, ondanks de problemen op Schiphol. Ook moet de ingreep de werkdruk voor het personeel verlagen. Om die reden past het bedrijf verder de vrachtregels voor passagiersvluchten aan. Bij intercontinentale vluchten gaan geen losse pakketten of postzakken meer mee. Die moeten voortaan in een vrachtcontainer worden geladen. De luchtvaartmaatschappij wil zo tijd winnen. De maatregelen voor de vracht duren tot en met eind oktober.

