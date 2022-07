Cyberteam KPCN lid van wereldwijde organisatie No More Ransom

Verschillende particulieren en bedrijven in Caribisch Nederland zijn in korte tijd slachtoffer geworden van hackers die geld eisen om computers te ontgrendelen en vrij te maken van virussen. Om bedrijven en bewoners beter te beschermen is het cyberteam van de politie lid geworden van de internationale organisatie No More Ransom. Dat heeft de afdeling opsporing van de Politie Caribisch Nederland dinsdag bekend gemaakt. No More Ransom helpt bij ontgrendeling van versleutelde bestanden en geeft informatie om te voorkomen dat computers geïnfecteerd raken. Op deze manier hoopt de politie de eilanden beter tegen cybercriminaliteit te beschermen.