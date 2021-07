CHATA: hotelbezetting Curaçao gaat goed, maar kan beter

Bijna 55% van de hotelkamers op Curaçao was in de maand juni bezet. Dat ligt boven het Caribisch gemiddelde van bijna 50%. Zo meldt CHATA. In dezelfde periode 2 jaar geleden lag de bezetting hoger, maar toch is de organisatie optimistisch. De bezetting in maart van dit jaar was nog erg laag, maar in juni zag CHATA een stijging van 40%. Volgens CHATA is dat een teken dat de toeristenindustrie langzaam herstelt van de tweede lockdown. Er wordt volgens de organisatie hard gewerkt om de reis van en naar Curaçao aangenamer te maken.

