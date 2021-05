D66: ‘Zo snel mogelijk vaccinatiecertificaat voor Caribische delen koninkrijk’

D66 wil zo snel mogelijk een digitaal groen certificaat voor gevaccineerden in de Caribische delen van koninkrijk. Dat blijkt uit Kamervragen van partijleden Jorien Wuite en Jan Paternotte. Eind maart gaf de Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge al aan dat dit zou worden onderzocht, maar er is hierover nog geen update gekomen. D66 vraagt nu of er al een ingangsdatum bekend is en of er nog bijzondere invoeringsaspecten zijn voor de eilanden. Ook wil de partij dat het certificaat vrij reizen tussen de landen binnen het koninkrijk mogelijk maakt.

Vorige week stemde het Europees Parlement in met de invoering van een EU-breed, erkend en gratis certificaat waarmee de houder bewijst dat hij is gevaccineerd, recent negatief is getest of is hersteld van het coronavirus en voldoende antilichamen heeft. D66 Europarlementariër Samira Rafaela gaf toen op Paradise FM aan dat dit ook zou gaan gelden voor de Caribische delen van het koninkrijk.