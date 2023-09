De Ontvanger gooit het roer om

De Ontvanger wijzigt haar werkwijze om meer belasting te kunnen innen. Naast de introductie van de nieuwe aanpak zijn er 19 nieuwe medewerkers aangetrokken voor de afdeling Bijzondere Invordering, de Deurwaarderij en het Factuurteam. Met de nieuwe aanpak en de uitbreiding van het team wordt voorkomen dat er weer achterstanden ontstaan in de invordering en de omvang van de openstaande belastingschulden wederom oploopt. De afgelopen 6 maanden is de omvang van het invorderingsbestand met 13 procent gestegen, van zo’n 2,6 naar ruim 2,9 miljard gulden. Uit internationale studies is gebleken dat het werken met actuele informatie een goede basis vormt voor het verhogen van de belastingcompliance.