‘De regering heeft de oorlog tegen corona verloren’

Parlementariër Amparo dos Santos heeft vandaag tijdens de vergadering van het parlement gezegd dat de regering-Rhuggenaath de oorlog tegen corona heeft verloren. Volgens hem was de situatie de hele tijd onder controle. ‘Maar omdat jullie allerlei belangen wilden dienen in plaats van naar de gezondheid van het volk te kijken, is het helemaal uit de hand gelopen’, aldus de volksvertegenwoordiger van Korsou di Nos Tur. Dos Santos verwees in zijn bijdrage aan de vergadering naar de vele berichten die epidemioloog Izzy Gerstenbluth op sociale media krijgt. Gerstenbluth wordt bedolven onder kritiek van het volk omdat Rhuggenaath de epidemioloog onder druk heeft gezet, vindt Dos Santos.

Veel mensen op Curaçao vinden dat de regering de grenzen had moeten sluiten en dat het economische belang boven het belang van volksgezondheid is gezet. Daardoor is er volgens hem nu sprake van een enorme toename van het aantal coronabesmettingen op Curacao.