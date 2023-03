Defensie onderschept 800 kilo drugs

Het marineschip Zr. Ms. Holland heeft onlangs 800 kilo drugs onderschept. Dat gebeurde in samenwerking met de Colombiaanse marine. De Kustwacht detecteerde twee verdachte go-fasts op zee. Na deze melding heeft Defensie haar onderscheppingsboten en de helikopter van de Amerikaanse kustwacht ingeschakeld. Nadat de go-fast de stopsignalen negeerde, ging Defensie over tot het lossen van waarschuwingsschoten. Ook werden de motoren vanuit de lucht uitgeschakeld. De tweede go-fast werd gestopt door de Colombiaanse autoriteiten. De verdachten en de drugs zijn op een later moment overgedragen aan de Amerikaanse Kustwacht voor vervolging in de Verenigde Staten.