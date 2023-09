Dekkingsgraad APC ruim 103 procent

Pensioenfonds APC sloot 2022 af met een dekkingsgraad van ruim 103 procent. Dat was het jaar daarvoor nog bijna 112 procent. Dat blijkt uit het jaarverslag 2022 dat is overhandigd aan de minister van Financiën. De daling is te wijten aan tegenvallende beleggingsresultaten in het buitenland. Het totaalrendement was in de min.

In het jaarverslag wordt, naast de rapportage over de financiële resultaten, ook teruggeblikt op belangrijke

ontwikkelingen die van invloed waren op het pensioenfonds in het jaar 2022. Ook het afgelopen jaar was een

bijzonder jaar. Ondanks de maatregelen ter mitigering van de effecten van de coronapandemie en het opengaan

van de grenzen, verkeerde de wereld in aanzienlijke onrust, mede veroorzaakt door de oorlog tussen Rusland en

Oekraïne, de extreem hoge inflatie en de interventies van centrale banken om de inflatie het hoofd te kunnen

bieden. Dit heeft nog steeds flinke invloed op de wereldwijde economie en de financiële markten, aldus het APC.