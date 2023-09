Jetair vervangt Fokkers

De lokale luchtvaartmaatschappij Jetair heeft een Fokker vliegtuig voorgoed uit de running genomen. De kosten voor groot onderhoud overstijgen de waarde van het toestel. Het bedrijf zet sinds 28 augustus een lease vliegtuig van de Surinaamse Fly Allways in. Daarmee worden de routes uit het bestaande vliegschema uitgevoerd. Ondertussen zal de inspectie van het tweede Fokker-vliegtuig worden afgerond en zal het toestel vliegklaar gemaakt worden. De verwachting is dat per 28 september de Fokker 70 de operatie zal overnemen. Bovendien is Jetair bezig met het aantrekken van nieuwe vliegtuigen die op korte termijn het Fokker vliegtuig definitief zullen vervangen. De uiteindelijke keuze van het nieuwe type zal volgende maand bekend zijn.