Denise “Miss Dynamite” Kielholtz op Curaçao

Zesvoudig wereldkampioen kickboxen Denise “Miss Dynamite” Kielholtz is momenteel op Curaçao voor een seminar voor een goed doel. Kielholtz gaf onlangs een zelfverdedigingstraining aan meisjes met een licht verstandelijke beperking van de SGR-Groep en de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg. Kielholtz is wereldwijd bekend als meervoudig wereldkampioen Thai- en Kickboksen én Judo. In 2017 maakte ze de stap naar Mixed Martial Arts waar ze ook meerdere keren won.