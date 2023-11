Dertien geiten gestolen van erf

Een geitenboer op Barber is vorige week slachtoffer geworden van diefstal. Een dief heeft maar liefst dertien rasgeiten gestolen van het erf. De schade is zo’n 10 duizend gulden. Dat meldt de politie. De geiten zijn van het Zuid-Afrikaanse ras boergeit. Deze staat bekend als de beste vleesgeit ter wereld. De politie heeft de zaak in onderzoek. Er zijn al verschillende huiszoekingen verricht. De politie doet ook een oproep aan de gemeenschap. Personen die meer informatie hebben over deze diefstal kunnen bellen naar de bekende tiplijnen, 917, 7246900 of 108.

