Deze week Ipko in Den Haag

Van donderdag 1 juni tot en met maandag 5 juni vindt in Den Haag het Interparlementair Koninkrijksoverleg plaats. Gedurende het Ipko vergaderen delegaties van de parlementen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland over thema’s die de landen gezamenlijk raken. De onderwerpen in dit Ipko zijn klimaatverandering en -adaptie, onderwijs, maar ook de aanstaande Koninkrijksconferentie. Verder wordt gesproken over databeveiliging binnen het Koninkrijk en de doorwerking en verwerking van het kolonialisme en slavernijverleden. Het Ipko vindt tweemaal per jaar plaats. In januari in één van de Caribische landen en in juni in Den Haag.

Afsprakenlijst

Aan het einde van ieder IPKO-overleg wordt een afsprakenlijst vastgesteld en ondertekend door de delegatievoorzitters. Gedurende het jaar wordt de uitvoering van de gemaakte afspraken door de delegatieleiders van de vier landen gemonitord.

De overleggen tussen de delegaties zijn grotendeels openbaar en zijn via een livestream rechtstreeks te volgen op de website van Nieuwspoort (donderdag) en op de website van de Tweede Kamer via het Actualiteitenkanaal (vrijdag en maandag).