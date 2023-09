Dichter Bonevacia start theatertour

De Curaçaose dichter Gershwin Bonevacia was deze zomer te zien op verschillende festivals in Nederland. In zijn solovoorstelling ‘Terug naar Prinsenplein’ gaat hij met zijn 10-jarige zelf in gesprek en ontdekt hij verschillende trauma’s uit zijn jeugd. Zijn festivaloptredens was een voorproefje op zijn theatertour die 30 september in première gaat. De dichter, schrijver en perfomer heeft al lovende recensies gekregen van de pers. Zo schrijft het NRC dat Bonevacia’s vertelling betovert. Ook de Theaterkrant is positief. Het is niet bekend of hij de voorstelling ook op zijn geboorte-eiland zal spelen.