Scholen eerder dicht vanwege hitte

Leerlingen mogen de rest van de week eerder naar huis vanwege de hitte. Dat heeft de minister van Onderwijs bekendgemaakt. Meteo kondigde vanmorgen al code geel af vanwege de extreme hitte. Basisscholen sluiten als gevolg van deze beslissing om half 12. In het voortgezet onderwijs worden alle lessen met tien minuten ingekort en sluit de school om 12.00 uur. De meeste scholen hebben geen airco. Volgens onderwijsvakbond DOEN moet er een tropenrooster komen in de maanden juni tot en met september omdat lesgeven in te warme schoolklassen ondoenlijk is voor leerlingen en docenten.