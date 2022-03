Dierenwinkel dicht vanwege dierenvoer over de datum

Een dierenwinkel aan de Caracasbaaiweg moest gisteren zijn deuren van de inspectie sluiten. De winkel had hele rekken met dierenvoer waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Sommigen waren zelfs sinds 2020 niet meer geschikt voor consumptie. De controleurs vonden ook verpakkingen met ongedierte in de winkel. De inspectie besloot de zaak te controleren naar aanleiding van klachten van consumenten. De producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken moeten vandaag uit de schappen zijn. Als dat is gebeurt, volgt er een nieuwe controle. De winkel mag pas weer open als alles in orde is.

