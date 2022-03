Zeven schepen bevestigd voor regatta Velas Latinoamérica

Tot nu toe zijn er vijf buitenlandse zeilschepen bevestigd voor de komende editie van de regatta Velas Latinoamérica in juni. Ook de Zr.Ms Pelikaan en de onderzeeër Zs.Ms. Dolfijn van de Koninklijke Marine zullen dan in de Curaçaose haven liggen. De schepen hebben gezamenlijk bijna duizend bemanningsleden aan boord. De schepen reizen sinds vorige maand rond het Latijns-Amerikaanse continent. In totaal doen ze dertien havens in elf landen aan. Eind juni komt hun reis weer in Mexico ten einde. Het evenement wordt georganiseerd door de marine van Brazilië. Deze editie wordt gevierd dat Brazilië 200 jaar geleden onafhankelijkheid werd. Velas Latinoamérica is van 7 tot 12 juni op Curaçao. In 2018 werd het evenement voor het eerst op Curaçao gehouden.