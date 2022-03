Diesel 37 cent duurder

De prijzen aan de pomp gaan flink omhoog. Vanaf aanstaande dinsdag betalen dieselgebruikers maar liefst 37 cent meer voor een liter. Nu is het litertarief 1 gulden 90. Dit wordt straks 2 gulden 27. Ook voor benzine moeten consumenten meer gaan betalen. Het tarief stijgt van 2 gulden 47 naar 2 gulden 64. Oftewel een stijging van 17 cent per liter. Dit meldt Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P). Elektriciteit wordt gemiddeld 2 cent duurder per kilowattuur. Leidingwater wordt bijna 10 cent duurder per kuub. De nieuwe nutstarieven gaan in per 1 april.

Curaçao ontkomt niet aan de snel stijgende olieprijzen op de internationale markt. Sinds december is de prijs voor een ruwe vat olie met 50 procent omhoog gegaan. Om te voorkomen dat consumenten te diep in de buidel moeten tasten, is besloten om de prijsstijging in stapjes door te berekenen. Dit betekent dat de prijsverhoging de komende maanden alsnog moeten worden gecorrigeerd. Zoals bekend wil de regering de ob en accijns op brandstof verlagen. Dit moet voor enige verlichting zorgen.