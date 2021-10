Dikkedarmkanker bij 15 procent deelnemers onderzoek

Bij ongeveer 15% van de deelnemers aan een lokaal darmonderzoek is dikkedarmkanker geconstateerd. Dat maakt Fundashon Prevenshon bekend. De deelnemers bleken daarvoor geen merkbare symptomen of klachten te hebben vertoond. In de afgelopen weken zijn er bij verschillende mensen die meededen aan het onderzoek bloedsporen aangetroffen in de ontlasting. Dat is volgens het preventiecentrum nog geen reden tot paniek, maar wel voldoende aanleiding voor nader onderzoek. Vooral de leeftijdcategorie tussen 50 en 75 jaar wordt aangeraden

