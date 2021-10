September weer goede maand voor hotelbezetting

September was weer een goede maand voor de hotel- en accommodatiebezetting op Curaçao. De bezetting bij hotels bedroeg volgens brancheorganisatie CHATA zo’n 65%. Bij de accommodaties was de bezetting 57% zegt belangenvereniging CASHA. Vergeleken met dezelfde periode in 2019, dus voor de Covid-crisis, zijn de resultaten niet slecht. Toch leven er zorgen bij de organisaties. Alleen Europese toeristen beschikken over een QR-code zoals dat nu verplicht wordt bij bepaalde activiteiten met hoog risico. Amerikaanse toeristen die volledig gevaccineerd zijn zullen daardoor niet overal naar binnen kunnen. Wat voor effect dat op termijn heeft op toeristen uit andere delen van de wereld is nog niet bekend.

Meer over accommodaties bezetting casha chata hotels