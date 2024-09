Dinah Veeris op 85-jarige leeftijd overleden

Dinah Veeris is overleden. De bekendste kruidengeneeskundige van ons eiland is 85 jaar oud geworden. Ze heeft decennialang haar kennis verspreid over de geneeskrachtige werking van kruiden en planten. In 1991 richtte ze de kruidentuin Dinah’s Botanic and Historic Garden Den Paradera op, waar ze jarenlang rondleidingen, lezingen en seminars gaf over het gebruik van kruiden. Veeris’ tuin in de wijk Fuik was een populaire plek voor toeristen en de lokale bevolking.

Dinah Veeris is van huis uit onderwijzeres. Zij volgde daarnaast een opleiding aan de California School of Herbal Studies in de Verenigde Staten, en deed sinds 1981 onderzoek naar geneeskrachtige kruiden en medicinale tradities door oudere mensen te interviewen. In 2000 kreeg zij voor haar werk de Cola Debrotprijs.